В «Слуге народа» выступили за рынок земли словами о «похоронах коммунизма» и «миньонах России»

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев с трибуны заявил, что открытие рынка земли «окончательно похоронит коммунизм».



«Мы наконец-то сведем счеты с этим маньяком Лениным и людоедом Сталиным!» — добавил он.



Депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые в зале протестуют против открытия рынка земли Потураев назвал «потомками Ягоды, Ежова, Берии — кровавых палачей украинского народа».

Также он назвал оппонентов «миньонами России, которая устроила тут Голодомор». «Они снова пытаются лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтобы пришел московский сапог. <...> Но нет! Сегодня мы вернем землю украинцам. Землю — людям!» — подчеркнул Потураев.

Как ожидается, сегодня в первом чтении парламент рассмотрит законопроекты об открытии рынка земли.



Правительство обещает открыть рынок земли в октябре 2020 года. Президент Владимир Зеленский пообещал, что землю не будут продавать иностранцам и зарубежным компаниям.