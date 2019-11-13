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В Раде большинсвто фракций призывают отложить законороект о рынке земли

13 ноября 2019, 11:20

В Раде большинсвто фракций призывают отложить законороект о рынке земли

Большинство фракций Верховной Рады призывают отложить рассмотрение в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения.

В частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала «снять этот вопрос», чтобы «не обострять ситуацию». Также она настаивает на проведении всеукраинского референдума относительно продажи земли и «изучении всего мирового опыта».

Глава фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что «у каждого депутата есть вопросы к законопроекту». По его словам, сегодня это приведет к расколу в парламенте, а завтра — в стране. «Поэтому мудрым решением буде отложить этот вопрос», — резюмировал он.

В «Европейской солидарности» также недовольны содержанием законопроекта. По словам главы фракции Ирины Геращенко, в частности, в документе не предусмотрен механизм покупки земли украинцами, а лишь ее продажа. «В этой ситуации лучшее — отложить вопрос и сесть за круглый стол», — подчеркнула она.

Категорически против открытия рынка земли выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В 10:45 председатель парламента Дмитрий Разумков объявил получасовой перерыв для консультаций с лидерами фракций. Пауза продолжается до сих пор.

В кулуарах представители монобольшинства от «Слуги народа» допускают, что законопроект можно доработать между первым и вторым чтением. В частности, Ирина Верещук назвала законопроест «сырым».

Она, а также глава фракции СН Давид Арахамия рассказали журналистам, что сегодня утром на заседание фракции приезжал президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов поддержать законопроект № 2178-10, кооторый предложил нардеп Сольский (изначально был правительственный законопроект, к котрому добавились 10 альтернативных).

Депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, аткивно выступающий за принятие законопроекта, уверяет, что внутри провластной фракции есть только несколько парламентариев, которые выступают против.

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Рынок земли

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