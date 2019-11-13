На Луганщине к протестам горняков присоединились еще 2 шахты

Горняки госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области вторые сутки отказываются подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по зарплате. Забастовку 12 ноября начали 45 горняков первый смены шахты «Горская», сегодня к ним присоединись 19 сотрудников шахт «Тошковская» и «Карбонит».



Требования шахтеров с трибуны Верховной Рады озвучил народный депутат Сергей Вельможный.



«Всем известно, что решение, принятое в зале Парламента, не делает его автоматически выполненным...Честные люди так и не получили денег, которые принадлежат им больше пяти месяцев. Это задолженность за 2019 год», — заявил он.



«Даже если будет выплачена эта задолженность, мы уже знаем, что возникнет текущая: за ноябрь — декабрь текущего года», — указал нардеп.



По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, задолженность перед шахтерами «Первомайскугля» составляет 244, 44 млн гривен.