В Раде заблокировали трибуну. Рассмотрение законопроекта о рынке земли все же началось

В Верховной Раде заблокирована трибуна, из-за чего не может начаться рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Судя по трансляции телеканала «Рада», трибуну окружили депутаты фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».





Также некоторые депутаты из числа противников рынка земли включали звуковые сигналы, чтобы помешать работе парламента. Председатель Рады Дмитрий Разумков это прокомментировал: «У нас очень много разнообразных звуков и резиновых изделий в Верховной Раде Украины».



Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил продлить работу парламента до 15:00. Это решение было поддержано 234 голосами (229 от СН и 5 внефракционных).



После этого Разумков объявил о рассмотрении в первом чтении законопроекта № 2178 о создании рынка земли и 10 альтернативных проектах. Он пригласил за трибуну министра экономического развития Тимофея Милованова, который должен представить проект закона, который написали в Кабмине. Однако депутаты начали ему препятствовать попасть к микрофону.



Спикер Рады призвал их дать выступить министру. «Мы договорились со всеми руководителями фракций, что будут выступления с трибуны», — отметил Разумков. Он напомнил, что оппозиции давали возможность выступить.





После этого Милованова пустили к Микрофону и началось рассмотрение документа.



Прямая трансляция:

Все фракции, кроме «Слуги народа», выступили за то, чтобы отложить рассмотрение законопроекта о рынке земли.



Правительство обещает открыть рынок земли в октябре 2020 года. Президент Владимир Зеленский пообещал, что землю не будут продавать иностранцам и зарубежным компаниям.