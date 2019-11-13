СМИ: Зеленский намекнул «слугам», что за митингами против рынка земли стоит Коломойский

Президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский. По информации «Европейской правды», об этом он сказал на встрече с народными депутатами от фракции «Слуга народа».



Издание пишет, что 13 ноября, в день голосования за земельную реформу, Зеленский убеждал «слуг народа» голосовать «за» и объяснял, почему его идея с референдумом по иностранцам — это выигрышная комбинация.



По словам присутствующих на встрече нардепов, президент отмечал, что «протесты разгоняет только один человек». Как рассказал один из депутатов «Слуги народа» журналистам, речь шла о Коломойском.



Зеленский отметил, что «такие меры оппонентов все равно действуют», и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.



Другие партии будут голосовать «против».