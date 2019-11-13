Глава фракции «Слуга народа» не поддержал высказывание Коломойского о России

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия не поддерживает высказывание олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине стоит отказаться от кредитов Международного валютного фонда в пользу денег из России.



«Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно из России. Я не поддерживаю такие лозунги», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента.



Ранее Коломойский в интервью The New York Times выступил за восстановление отношений между Украиной и Россией. В частности, он полагает, что деньги из РФ могут заменить кредиты МВФ.