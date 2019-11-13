Рада предварительно одобрила открытие рынка земли

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Верховная Рада взяла за основу законопроект № 2178-10, который предполагает открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения. За соответствующий документ в первом чтении проголосовали 240 депутатов (227 от «Слуги народа» и 13 внефракционных).



В ложе присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук. Его реакция на результаты голосования:

Законопроект № 2178-10 группы депутатов из фракции «Слуга народа», в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, был одним из десяти альтернативных к правительственному законопроекту № 2178. Проект закона № 2178-10 рекомендовал к рассмотрению ппрофильный комитет, а также президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией СН сегодня утром.



Документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.



Документом предлагается лишить права на покупку земли людей и компании, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях. Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.



Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области — 8% земель, в пределах Украины — 0,5% земель, указано в законопроекте.



Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе — если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.



Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной НДО таких участков.



Помимо этого, для получения данных об общей площади земельных участков сельхозназначения в собственности одного лица и связанных лиц программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие с Госреестром имущественных прав, Государственным земельным кадастром, Единым госреестром юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Госреестром актов гражданского состояния.

Рассмотрению законопроекта предшествовали споры в зале Верховной Рады. Все фракции, кроме «Слуги народа», выступили за то, чтобы отложить рассмотрение законопроекта о рынке земли.



Правительство обещает открыть рынок земли в октябре 2020 года. Президент Владимир Зеленский пообещал, что землю не будут продавать иностранцам и зарубежным компаниям.