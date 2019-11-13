Даты встречи в «нормандском формате» по-прежнему нет, заявили в Берлине

Даты саммита в «нормандском формате» по-прежнему нет, но планы провести встречу все еще актуальны. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.



«Все еще не могу назвать даты, но переговоры, нацеленные на то, чтобы подготовить такую встречу в скором будущем, продолжаются», — цитирует его «Сегодня».



По его словам, есть «общее намерение» провести саммит в «нормандском формате».



Зайберт добавил, что правительство ФРГ положительно оценивает недавние успехи при разведении войск возле Петровского на Донбассе.



Сегодня в Кремле заявили о позитивной динамике в подготовке к проведению саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).

11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.



Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки».