Минобороны предоставило ГБР доступ к стратегическому плану ВСУ

Генеральный штаб ВСУ предоставил сотрудникам Госбюро расследований доступ к стратегическому плану применения вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



Таким образом, Генштаб удовлетворил требование Печерского районного суда Киева.



«Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны», — отмечают в Минобороны.



Информацию из стратегического плана получили сотрудники ГБР, имеющие доступ к государственной тайне.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал генерал-майора, начальника Главного управления Министерства обороны, подозреваемого в закупке 11 тысячи некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене. В уголовном производстве фигурируют пятеро должностных лиц Минобороны.