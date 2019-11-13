С помощью программы СБУ 273 боевика избежали уголовной ответственности

Программой СБУ «Тебя ждут дома» воспользовались 383 участника незаконных вооруженных формирований. Таким образом, в этому году к программе СБУ присоединились 30 боевиков. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в спецслужбе.



273 боевика были освобождены от уголовной ответственности. Как заявляют в СБУ, речь идет о тех, кто не совершил тяжких преступлений и способствовал следствию.



В отношении остальных 90 участников НВФ продолжаются судебные разбирательства.



В то же время, в СБУ не ответили на вопрос о том, как именно членов НВФ «ДНР/ЛНР» проверяют на факт совершения или несовершения тяжких преступлений на неподконтрольной территории.



Также в СБУ не уточнили, есть ли среди участников программы те, кого привлекли в качестве свидетелей в производствах о присутствии российских войск на Донбассе.



Программа СБУ предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех членов «ДНР/ЛНР», которые не совершали тяжких преступлений и сдались добровольно. Она действует с августа 2015 года.