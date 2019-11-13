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Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине связывали с расследованием против Burisma

13 ноября 2019, 21:26

Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине связывали с расследованием против Burisma

Президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский публично объявил о возобновлении расследования в отношении фирмы «Burisma Holdings», в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Трампу «недостаточно было лишь пообещать это лично, ему нужно было публичное заявление».

В ходе публичных слушаний по импичменту в отношении Трампа посол назвал тревожным использование необходимость расследований взамен на военную помощь.

«Одно дело — это использовать рычаг давления для встречи в Белом доме. Другое дело, думаю, это использовать рычаг для предоставления помощи в сфере безопасности — стране, находящейся в состоянии войны, зависящей от помощи и демонстрации поддержки. Это гораздо более тревожно», — отметил Тейлор.

Также дипломат рассказал, что не так давно узнал, что 26 июля, на следующий день после звонка Трампа и Зеленского, посол Сондленд присутствовал на встрече с «высшим украинским чиновником в Киеве».

Так, в частности, сотрудник посольства сопровождал Сондленда в ресторан после этой встречи, где последний созвонился с президентом США.

«Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед», — рассказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине также узнал от своего сотрудника, что тот спросил Сондленда о разговоре.

«Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на котором настаивал Джулиани», — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли по словам Сондленда Трампа больше беспокоится о расследованию по Байдену, чем об Украине, Тейлор добавил: «Да, и относительно Бурисмы».

Демократы из Палаты представителей американского конгресса начали расследование, касающегося импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении Байдена-младшего.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы Джо Байдену — своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа.

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