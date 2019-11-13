Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 ноября.

Политика

В Кремле отмечают позитивную динамику в подготовке к проведению саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).



Даты саммита в «нормандском формате» по-прежнему нет, но планы провести встречу все еще актуальны, сообщили в МИД ФРГ.



Сегодня не состоялось видеоконференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, инициированная украинской стороной. Как сообщила представительница Украины в подгруппе Валерия Лутковская, видеоконференция, предложенная после того как подгруппа не собралась в Минске, не нашла поддержки у остальных участников (РФ, ОБСЕ).



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к 5,3 годам заключения по обвинению в «участии в террористическом сообществе».



Житель Луганска Коротких М.Ю. был приговорен «верховным судом ЛНР» к 12 годам заключения за «государственную измену».



Боевые действия



На участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки Донецкой области началось разминирование.



Общество



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 14,427 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям райны Донбасса.



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