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Суд отпустил организатора покушения на Бабченко

14 ноября 2019, 07:42

Суд отпустил организатора покушения на Бабченко

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа и освободил его от отбывания наказания в тюрьме в связи с состоянием здоровья. 

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

При этом прокуратура выступала против освобождения Германа. Она пока не получила полного решения суда и его мотивация пока не известна. Прокуратура примет решение об обжаловании после получения полного решения суда.

В конце мая 2018 года Аркадий Бабченко поучаствовал в инсценировке собственного убийства, которую организовала Служба безопасности Украины. Вечером 29 мая сообщалось, что Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что Бабченко жив, а инсценировка его убийства была частью спецоперации СБУ.

СБУ утверждало, что настоящее покушение на Бабченко готовил завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины. В качестве киллера он привлек ветерана АТО. Кроме того, подозреваемый якобы собирался убить в общей сложности 30 человек.

В начале сентября того же года стало известно, что обвиняемый в покушении на Бабченко Борис Герман осужден на 4,5 года после того, как пошел на сделку со следствием.

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