Киев не планирует двустороннюю встречу Зеленского и Путина

Украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.



«Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу "нормандской четверки"», — сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, передает «Интерфакс-Украина».



Также Пристайко заявил, что даты встречи лидеров «нормандского формата« по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время она будет определена.



Ранее глава МИД назвал маловероятной встречу Зеленского и Путина в Казахстане.