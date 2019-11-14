«ДНР» лишило свободы водителя на 14 лет по обвинению в сотрудничестве с СБУ

Группировка «ДНР» обвинила жителя неподконтрольной части Донецкой области Мазурова С.Ю. в сотрудничестве с СБУ и приговорила к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «прокуратура ДНР».



Сообщается, что в 2016 году он работал водителем одной из компаний-перевозчиков



Боевики обвиняют Мазурова в совершении особо тяжких преступлений против «конституционного строя и безопасности государства». Также утверждается, что мужчина перевозил на подконтрольную «ДНР» территорию взрывное устройство и оружие, которые ему якобы передали в СБУ в том же 2016 году.



Ранее сообщалось, что «ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам».