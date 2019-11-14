Зеленский: Деньги на зарплаты горняков уже на счетах шахт

Президент Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Зеленский отметил, что вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 млрд гривен. По его словам, деньги уже на счетах государственных шахт, руководству осталось перевести их на счета своих работников.



Кроме этого, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко написал на своей странице в Facebook, что в Донецкой области шахтерам государственных предприятий уже перечисляют на карты задолженность по заработной плате.