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ООН: В октябре на Донбассе погибли два человека, еще 10 получили ранения

14 ноября 2019, 13:27

ООН: В октябре на Донбассе погибли два человека, еще 10 получили ранения

Двое гражданских погибли и 10 получили ранения в октябре в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

С начала 2019 года миссия зафиксировали 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых.

«Это на 40% меньше, чем за тот же период 2018 года. Это – самое меньшее количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта», - отметили в организации.

По меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц погибли в результате конфликта за весь его период с 2014 года.

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