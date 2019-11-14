Депутат «Слуги народа» заявила, что ее мужа задержали за ее «неправильное» голосование. Во фракции отрицают

Депутат-мажоритарщик Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Анна Скороход утверждает, что ее гражданский муж Алексей Алякин был задержан за ее политические взгляды и голосования вопреки позиции фракции. Об этом она заявила, выступая с трибуна парламента.



«Причиной стали мои голосования в зале: отстаивание государственной собственности — ГТС [газотранспортной системы], а также красная кнопка против открытия рынка земли», — отметила Скороход.



По ее словам, преследование Алякина началось «по поручению одного из замов Офиса президента» заместителю генпрокурора Виталия Касько. Решение о задержании она называет незаконным. По словам Скороход, основанием для задержания стал запрос России 2017 года.



В связи с этим она обратилась к президенту, Госбюро расследований и другим правоохранительным органам с просьбой «прекратить беспредел».



Глава фракции СН Даваид Арахамия отрицает, что причиной задержания Алякина являются политические мотивы. По его словам, это связано с коррупцией и лоббированием «со стороны олигархических групп». «Госпожа Скороход на кого-то, наверное, работает», — подчеркнул он во время общения с журналистами в кулуарах Рады.



«Мы увидели сейчас риски. Он запугивал депутатов», — заявил Арахамия. По его словам, Алякин также предлагал некоторым депутатам «их на довольствие».



Также Арахамия пообещал вынести предложение об исключении Скороход из фракции.



Отвечая на вопрос, каким образом Скороход попала в «Слугу народа», Арахамия ответил: «Не знаю, она мажоритарщик. Ее выбрал округ, у нее было очень хорошее финансирование. Замаскировалась, наверное. Формально они не муж и жена... Мы не знали, что она с ним живет». Он отметил, что проверка перед выборами не выявила проблем. «Мы же можем делать какие-то ошибки», — подчеркнул Арахамия.



Глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус сказал журналистам, что Алякин неоднократно приходил в помещение комитета во время заседания. «Он общался с некоторыми нашими народными депутатами, высказывался в неприятной манере во время дискуссионных моментов», — добавил он.



По словам Геруса, Скороход демонстрировала, что будет делать все, «чтобы мешать нам принимать законопроекты». «Последний месяц она голосовала против тех вопросов, которые мы поддерживали или за вопросы, которые мы не поддерживали», — подчеркнул он.

Алексей Алякин — собственник ООО «Строительный комбинат «Прогресс». СМИ связывают Алякина с российско-украинским бизнесменом Павлом Фуксом. Отмечается, что у них были общие бизнес-интересы в России, в частности, по банку «Пушкино» и строительному бизнесу в Москве.



В 2013 году Алякин объявил себя банкротом в России. В том же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию «Прогрес Буд».



В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка «Пушкино» — речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.



9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу России и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения — 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест.