Рада приняла бюджет на 2020 год

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. За такое решение было отдано 280 голосов при необходимых 226.



Бюджет на следующий год предусматривает доходы в размере 1195 миллиардов гривен, что на 87,2 миллиарда гривен больше, чем в 2018 году.



На медицину заложено 113,3 миллиарда гривен, на социальное обеспечение — 294 миллиарда, на образование — 145,1 миллиарда, на инфраструктуру 73,7 миллиарда гривен.



Кроме того, на сферу безопасности и обороны предусмотрено 245,8 миллиарда гривен.

18 октября парламент проголосовал за проект госбюджета на 2020 год в первом чтении.