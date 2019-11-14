Волынец: Выделенных денег не хватит на погашение всей задолженности шахтерам

Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что средства на погашение задолженности за июнь-октябрь начали поступать на карточки горняков. В то же время он говорит, что этих денег не хватит на погашение всей задолженности. Об этом сообщает «Громадське радіо».



Волынец предполагает, что впоследствии забастовки шахтеров могут продолжиться.



Президент Владимир Зеленский заявил, что вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 млрд гривен. По его словам, деньги уже на счетах государственных шахт, руководству осталось перевести их на счета своих работников.