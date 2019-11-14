В Украине в фильме «Свидетели Путина» замазали лицо Никиты Михалкова

При показе документального фильма «Свидетели Путина» Виталия Манского в Украине прокатчик замазал лицо фигурирующего в нем режиссера Никиты Михалкова, поскольку он внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщает Русская служба ВВС.



«Мне, откровенно говоря, очень жаль, что так было сделано. На этом лице [Михалкова] есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность — не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины. Но - имеем то, что имеем», - сказал режиссер.



Список деятелей культуры, угрожающих безопасности Украины был завели в 2015 году. В нем около полутора сотен человек.



Документальный фильм «Свидетели Путина» рассказывает о первых месяцах после отставки Бориса Ельцина, когда Путин был исполняющим обязанности президента России.