Посол: Интерпол не закрыл дело Мазура, оно «в подвешенном состоянии»

Интерпол не закрыл дело сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, а заблокировал его до выяснения обстоятельств. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает «Укринформ».



«Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпол был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину», - отметил Дещица.



Дипломат сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, по которому преследуется Мазур, выдуманное. Окружная прокуратура Люблина продолжает изучать это дело. Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, украинская прокуратура предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.



Дещица заметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытие дела. Это окончательно будут решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.



«Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет», - отметил Дещица.