Министр культуры: Государство должно решить, как относиться к украинским артистам, гастролирующим в России

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что государство должно сформулировать свое отношение к украинским артистам, которые гастролируют в России. Об этом он сказал во время международного форума «Креативная Украина», передает «Укринформ».



«Я считаю, что культура является важной составляющей политики. Каждый человек делает выбор. Каждый день, большой, маленький. Если певец, артист едет в Российскую Федерацию - не в Крым, Крым - это Украина, - и выступает там, на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия - страна, которая на нас напала. И государство должно сформулировать свое отношение к таким поездкам», - подчеркнул Бородянский.



Он отметил, что поддерживает решение «Суспільного» не допускать к конкурсу на «Евровидение» певцов, которые гастролируют или намерены выступать в РФ.



«Мы четко должны определить, что является добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла», - акцентировал министр.



Для участия в украинском отборе на «Евровидение-2020» исполнители не должны иметь выступлений в РФ, Крыму и на оккупированном Донбассе с марта 2014 года и не имеют права планировать такие выступления до финала этого песенного конкурса.



Третий ежегодный международный форум «Креативная Украина», который продлится 14 и 15 ноября, начал свою работу в Киеве.