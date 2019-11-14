Суд оштрафовал жителей Луганщины за нелегальную перевозку через российско-украинскую границу

Лисичанский городской суда Луганской области признал виновными двух жителей области в незаконной переправке лиц с временно оккупированной территории через российско-украинскую границу и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 100 300 гривен каждому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, перевозка людей осуществлялось по маршруту Кадиевка (ранее - Стаханов) - РФ - Харьков и обратно на неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы через пункт пропуска «Изварино», работа которого была приостановлена.



Отмечается, что участники организованной группы зарегистрировались в так называемых госорганах «ЛНР».



«Преступная схема нелегальных перевозок реализовывалась с помощью круга лиц, которые предоставляли транспортные средства незаконной переправки через государственную границу Украины, управляли автобусами, а также диспетчеров, которые принимали заявки на рейсы и продавали билеты», - говорится в сообщении.



В ходе досудебного расследования двое участников организованной преступной группы признали вину в полном объеме и дали показания на других участников преступной группы, в результате чего между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.



Досудебное расследование в отношении других участников преступной группировки продолжается.