Штаб ООС: Боевики уничтожили дом под Авдеевкой

Пророссийские боевики уничтожили дом в дачном поселке под Авдеевкой Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что около 15:00 боевики из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. При этом, подчеркнули в штабе, противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре.



Уточняется, что вследствие этого обстрела возник пожар в дачном городке «Акация». Полностью уничтожен двухэтажный дом.