«ДНР» готова исключить украинский язык из обязательной программы в школах

Группировка «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы. Об этом сообщила сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова.



«После реализации этого проекта ( а это произойдет уже в ближайшее время) українська мова в школах ДНР будет преподаваться факультативно. То есть по желанию», — написала она в Telegram.



По ее словам, данный проект уже прорабатывается в «администрации» группировки.

После 2014 года количество уроков украинского языка и литературы в школах под контролем «ДНР» были сокращены. Также существует нехватка учебников по украинскому языку.



Кроме этого, группировка переобучала учителей украинского языка в педагогов русского.