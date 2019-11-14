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Помощники Суркова направляли «ДНР» ошибочный проект «конституции»

14 ноября 2019, 20:18

Помощники Суркова направляли «ДНР» ошибочный проект «конституции»

В 2014 году Москва направляла группировке «ДНР» проект так называемой конституции об объявлении «конфедерации» с «ЛНР». Об этом следует из разговора между помощником президента России Владиславом Сурковым и на тот момент «премьер-министром ДНР» Александром Бородаем. Их перехваченный разговор опубликовало следствие по МН17.

В телефонном разговоре Сурков сообщает, что его помощники направили сепаратистам не тот проект «конституции ДНР и ЛНР». Речь идет о совместной «конституции», за которую «ДНР» проголосовала 24 июня 2014 года. Уже 3 июля того же года Сурков попросил Бородая переголосовать за правильный проект «без шума».

Сурков: Я не доглядел просто. Мы там немного напортачили с конституционным актом Новороссии.

Бородай: Да, мне он тоже показался немного странным.

Сурков: Я был уверен, что туда послали другой вариант. Запутались мои помощники доблестные. Мы там будем просить переголосовать, сделать более мягким его. Нам не нужно натягивать все так на третью точку... Можно без шума, без пыли.

13 ноября Междунеародная соеджственная группа опубликовала новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия контролировала группировки «ДНР» и «ЛНР» во время крушения «Боинга». В них упоминаются фамилии министра обороны России Сергея Шойгу, главы ФСБ России Александра Бортникова, командующего Южным военным округом Вооруженных сил РФ Андрея Сердюкова и российского главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

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