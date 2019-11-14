Путин: «Л-ДНР» ответят зеркально в случае ввода украинских силовиков на участки разведения

Президент России Владимир Путин заявил, что если Украина введет полицию и Национальную гвардию на участки разведения, то группировки «ДНР» и «ЛНР» ответят зеркально. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Бразилии.



Президент РФ поприветствовал разведение войск на участках разведения в Золотом и Петровском, однако подчеркнул, что появляются «какие-то двухсмысленности».



«Мы видим заявления официальных лиц о том, что в зону, откуда были выведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и милиция, и Национальная гвардия. Тогда все тоже самое будет сделано со стороны ополченцев "ЛНР" и "ДНР"», — сказал Путин.



Он добавил: «Нужно это? Мне кажется, нет, если войска уже ушли».



Ранее «ДНР» и «ЛНР» также заявили о зеркальном ответе на ввод украинской полиции после разведения.

11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.



Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки». Вторым условием называлось согласование «формулы Штайнмайера», которое произошло 1 октября.