Путин: Без закона об «особом статусе» ситуация на Донбассе зайдет в тупик

Урегулирование на Донбассе «зайдет в тупик» в случае отказа Верховной Рады Украины продлевать закон об «особом статусе», заявил президент России Владимир Путин.



«Это абсолютно ключевой вопрос. Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон о Донбассе. Какой? Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик», — сказал он на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.



«Ведь формула нужна для имплементации этого закона ... 31 декабря истекает его срок. Что мы будем обсуждать в "нормандском формате"?» — добавил он.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что разработка законопроекта об «особом статусе» Донбасса начнется после встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).