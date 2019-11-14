У Ахметова отреагировали на информацию о переговорах с помощником Путина

Бизнесмен Ринат Ахметов считает, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров, заявила его пресс-секретарь Анна Терехова агентству «Интерфакс-Украина».

Так она прокомментировала публикацию Объединенной следственной группы (JIT) по делу рейса МН17, в которой есть запись телефонных переговоров помощника президента России Владислава Суркова и Алесандра Бородая, который в 2014 году возглавлял группировку «ДНР».

В ходе разговора датированным июлем 2014 года, Сурков, упоминает о встрече в Москве с «Ринатом», и отмечает, что тот отказался участвовать в переговорах по Донбассу на стороне «республик».

«Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи – публичных и не публичных – встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров», – сказала пресс-секретарь Ахметова.

По ее словам, он продолжает это делать и сейчас, «потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины».

«Господин Ахметов уверен – главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров», – подчеркнула его пресс-секретарь.