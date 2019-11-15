На участке разведения в Петровском изъяли 19 взрывоопасных предметов

На участке разведения вооруженных сил Богдановка — Петровское обнаружено 19 взрывоопасных предметов. Такие данные по состоянию на утро 15 ноября сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



«С начала работ обследована территория площадью 2,27 га, обнаружено и обезврежено 19 единиц взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.



Сегодня разминирование продолжится.



Поиски и извлечение взрывоопасных предметов проводится с 13 ноября.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.