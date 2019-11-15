«Слуга народа» исключила двух народных депутатов. Их могут заменить «внефракционники»

Фракция «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Об этом эти депутаты рассказали журналистам после заседания фракции.



Скороход сравнила такое решение с действием власти времен правления президентов Виктора Януковича и Петра Порошенко. Депутат также отрицает, что она и ее гражданский супруг предлагали взятки парламентариям. «Какие взятки? Мне сейчас рассказали, что я предлагала 3 тысячи долларов за решение в комитете. Тут зарплаты по 5 тысяч долларов», — заявила Скороход. При этом она отказалась назвать конкретные случаи передачи денег «в конвертах», заявив журналистам, что «вы сами все это знаете».



Поляков назвал «бредом» утверждения, что он не голосовал или прогуливал заседания. Исключенный из фракции подчеркнул, что никаких доказательств этого представлено не было. Также он возмутился из-за того, что фракция не исключила «кнопкодавов», как это предусматривалось меморандумом, подписанным СН перед выборами. Депутат монобольшинства Александр Дубинский уточнил, что на заседании фракции предлагалось исключить двух «кнопкодавов», но этого не произошло.



Депутат от СН Никита Потураева назвал решение об исключении Скороход и Полякова «политическим» и отметил, что не голосовал за это решение.



Глава партии «Слуга народа», депутат этой фракции Александр Корниенко отметил, что за исключение Скороход и Полякова было примерно по 70% голосов. «Сейчас мы это верифицируем подписями», — добавил он. Официальной версией их исключения он назвал «нарушение договоренности относительно общей позиции по тем вопросам, у которой у фракции общая позиция». Также он отрицает, что депутаты СН получают нелегальные выплаты «в конвертах».



На вопрос, есть ли доказательства, что муж Скороход пытался «повлиять на процессы», Корниенко ответил: «Да, он пытался на комитеты попасть, общался с депутатами <...> не о жене и бытовых вопросах. <...> Мы сейчас работаем с депутатами, чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому делу ход».



Отвечая на вопрос, почему не были исключены «кнопкодавы», Корниенко сказал: «Тогда было принято другое решение».



Также он не исключил, что Скороход и Полякова заменят внефракционные депутаты. Корниенко отказался назвать конкретные фамилии.



Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход и Поляков «нарушили кодекс поведения внутри фракции». «У нас есть фракция — это наши люди. Если мы считаем вместе, что кто-то не должен быть в рядах нашей фракции, то мы голосуем», — подчеркнул он в кулуарах парламента. Арахамия отрицает, что их «наказали за инакомыслие». Он добавил, что сейчас занимается формализацией исключения этих депутатов из фракции.