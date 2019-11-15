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Премьер пообещал поменять руководство «Укрзалізниці» из-за коррупции на предприятии

15 ноября 2019, 11:36

Премьер пообещал поменять руководство «Укрзалізниці» из-за коррупции на предприятии

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмнет министров планирует сменить руководство «Укрзализниці» из-за коррупции на предприятии.

«Коррупция в "Укрзалізниці", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно», — сказал премьер в эфире телеканала «1+1».

Гончарук подчеркнул, что компания является очень неэффективной и убыточной. «Почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили», — рассказал он.

Также премьер отметил, что уже сегодня правительство назначит руководителя «Укравтодора».

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