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Вятрович рассказал, чем хочет заняться в Раде

Обновлено
15 ноября 2019, 12:54

Вятрович рассказал, чем хочет заняться в Раде

Зарегистрированный Центризбиркомом депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович рассказал, какими вопросами хотел бы заняться в парламенте.

«Я хотел бы работать в сфере гуманитарной и информационной политики», — сказал он в комментарии телеканалу «НАШ».

На вопрос, идет ли речь о намерении присоединиться к профильному комитету, Вятрович ответил: «Хотелось бы верить». Он отметил, что пока не имеет полного статуса народного депутата, так как не принял присягу.

Бывший руководитель Института национальной памяти подчеркнул, что политик не должен нравиться всем.

Позже он сказал журналистам, что удивлен действиями руководства Верховной Рады, «которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу». Он подчеркнул, что все необходимые документы уже сегодня утром были в парламенте.

Вятрович полагает, что это «продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте».

В свою очередь спикер Рады Дмитрий Разумков сказал, что у него на данный момент нет документов о регистрации Вятровича.

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12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Ирины Луценко из «Европейской солидарности». Ее место займет бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Изначально ожидалось, что место Луценко займет идущая дальше по партийному списку член наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко, однако она отказалась стать депутатом, объяснив это желанием и дальше продолжать работать в сфере энергетики.

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Европейская солидарность

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