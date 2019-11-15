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В ЕС снова призвали все страны содействовать следствию по МН17

15 ноября 2019, 14:13

В ЕС снова призвали все страны содействовать следствию по МН17

Европейский союз в очередной раз призвал все страны оказывать содействие следствию и поиску виновных в крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом. Так прокомментировала обнародованную информацию о контактах сепаратистов с официальными лицами РФ представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майа Косьянчич, передает «Интерфакс-Украина».

«Я просто напомню выводы Европейского Совета, одобренные в октябре, в которых ЕС еще раз подтвердил свою полную поддержку всем усилиям с целью установления правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого МН17 и призывает все государства сотрудничать в полном объеме со следствием в соответствии с резолюции Совета Безопасности ООН 2166», — сказала она.

Ранее Совместная следственная группа опубликовала новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия контролировала «ДНР» и «ЛНР» во время крушения самолета «Боинг 777» рейса МН17.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

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