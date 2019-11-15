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В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище

15 ноября 2019, 14:30

В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище

Десять жителей поселка шахты «Трудовская» на окраине Донецка уже шестой год живут в бомбоубежище. Об этом сообщает местный телеканал «Юнион» (подконтролен группировке «ДНР»).

Отмечается, что днем они уходят на работу, а на хозяйстве остаются пенсионерки Галина и Вера. Женщины рассказали, что живут здесь, потому что им больше некуда идти.

«У нас все сгорело», — рассказал одна из них. Вторая добавила, что там до сих пор стреляют снайперы, поэтому они боятся туда даже ходить.

Также в сюжете говорится, что за годы конфликта люди привыкли к «жесткой экономии и покупке самого необходимого». Температура в бомбоубежище в это время года — около 15 градусов. Обогреватели включают только перед сном.

Жителям бомбоубежища помогают волонтеры. Они периодически привозят продукты, одежду и бытовые приборы. «Мы помогали раньше чаще, потому что здесь было больше людей. Были ожесточенные обстрелы. Сейчас немножко меньше помогаем — с периодичностью в 4-6 месяцев», — сказал волонтер Андрей Лысенко.

В подконтрольной «ДНР» администрации Петровского района сказали, что о ситуации знают, но восстановить жилье этих людей невозможно, так как угроза обстрела «постоянная» и нет гарантий безопасности для строителей и самих жителей.

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