Опубликованы фотографии последставий обстрела под Авдеевкой. Дом разрушен

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил опубликовал фотографии последствий вчерашнего обстрела дачного поселка «Акация» под Авдеевкой Донецкой области.



Вчера в штабе заявили, что там был разрушен дом в результате обстрела со стороны боевиков.