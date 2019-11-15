Опубликованы фотографии последставий обстрела под Авдеевкой. Дом разрушен

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил опубликовал фотографии последствий вчерашнего обстрела дачного поселка «Акация» под Авдеевкой Донецкой области.Вчера в штабе заявили, что там был разрушен дом в результате обстрела со стороны боевиков.
«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.
Продолжая сессию на Новости Донбаса, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашением с использованием файлов cookie