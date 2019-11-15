Трамп не упоминал о расследовании против Байдена в первой беседе с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Европейская правда».



Телефонный разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах, за два месяца до телефонного звонка 25 июля, который находится в центре расследования по импичменту Трампа.



Согласно стенограмме, Трамп поздравил Зеленского с победой и заявил: «Не сомневаюсь, что вы будете прекрасным президентом». Он также пригласил Зеленского в Белый дом.



Трамп в последнее время неоднократно упоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений, как и в разговоре 25 июля, в частности, не было намеков на необходимость расследования против Джо Байдена и его сына.



13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями уже выступили двое свидетелей — временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.