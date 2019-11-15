В Генштабе ВСУ рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в Балаклее

Трех из четырех раненых в результате взрывов в Балаклее транспортируют в Харьков, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.



«Трое из четырех раненых военнослужащих, о которых сообщалось ранее, транспортируют в Харьков: один из них - в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. Четвертый раненный находится в Балаклейской центральной клинической районной больнице», - говорится в сообщении.



Также отмечается, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.



По информации Генштаба в настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.



«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», - утверждают в Генштабе.