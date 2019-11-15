СМИ: РФ согласилась вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли

Россия согласилась вернуть Украине катера ВМС «Никополь», «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу», которые российские пограничники захватили в прошлом году в Керченском проливе. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



При этом оружие, которое было на кораблях, и документы РФ возвращать не собирается.



Согласно данным источников издания, украинская и российская стороны якобы уже обсуждают место и время передачи кораблей.



«Вопрос попытаются решить до саммита в "нормандском формате", который должен состоятся в Париже 9 декабря. Переговоры якобы сейчас находятся на финальной стадии, в которых участвуют силовые ведомства и Министерства иностранных дел как Украины, так и РФ», - говорится в сообщении.



Возврат кораблей якобы должен произойти не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» отбуксируют тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку. Там их должны будут встретить три украинских буксира.



Однако Россия не намерена возвращать личное оружие украинских моряков, которое находилось на кораблях в момент атаки на них, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные). Как утверждают в РФ, это все фигурирует как вещественные доказательства в уголовном деле, открытом в России.