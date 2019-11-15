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Как проходит украинизация школ Донбасса ►

15 ноября 2019, 22:00

Как проходит украинизация школ Донбасса ►

В Украине стартовал новый этап перехода на украинский язык обучения в государственных школах. С 2017 года в течении трех лет школы должны отказаться от преподавания на русском в начальных классах и постепенно перейти на украинское преподавание в средних и старших классах.

Согласно данным Департамента образования и науки, еще в 2018 году на подконтрольной части Донецкой области оставалось пять школ, где обучение велось только на русском языке. В этом учебном году на подконтрольном Украине Донбассе уже все школы украиноязычные либо с двумя языками преподавания - таких 150.

Подробнее – в сюжете ОТВД:

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