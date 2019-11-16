Один военный получил боевую травму за минувшие сутки на Донбассе

Один военнослужащий получил боевую травму в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков.



Огонь по украинским позициям велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, пушек БМП и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Черненко, Зайцево, Лебединского, Березовой, Новогнатовки, Майорска, Новотошковского, Луганского, Новолуганского и Хутора Вильный.