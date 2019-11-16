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Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского

16 ноября 2019, 10:09

Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского

Источник: ГСЧС в Донецкой области Источник: ГСЧС в Донецкой области

По состоянию на 15 ноября пиротехники обследовали 5,37 га местности на участке разведения сил в Петровском Донецкой области, обезврежено 37 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Разминирование началось 13 ноября. Сегодня пиротехники продолжат работы по очищению местности от взрывоопасных предметов.

Источник: ГСЧС в Донецкой области

В группировке «ДНР» заявляют, что со своей стороны обследовали 3 га местности. Пиротехнические работы представители формирования намерены завершить 19 ноября.

Источник: «МЧС ДНР»

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка завершилось 11 ноября.

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