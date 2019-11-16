В Офисе президента обсудили подготовку законопроектов для помощи подследственным ветеранам АТО

В Украине будет создана рабочая группа для подготовки законопроектов, регулирующих проблемы уголовного преследования добровольцев АТО. Об этом сообщили в Офисе президента, где состоялось совещание, посвященное этой проблеме.



Как отметила председательница Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в законопроектах следует четко определить тех, кто должен попадать под амнистию, и особенности применения военного законодательства в мирное время.



Доброволец батальона «Айдар» Евгений Дикий указал на необходимость установить правовой статус событий на Донбассе.



«Поскольку не было ни военного, ни чрезвычайного положения, дела рассматриваются на общих основаниях. Эта проблема решается законом, который должен урегулировать правовой статус этих событий, их участников и декриминализировать действия, которые являются правильными по законам военного времени», — отметил он.



По его словам, «часть дел рассматривается не с целью поиска истины, а ради мести добровольцам со стороны сепаратистски настроенных местных правоохранителей».



По мнению представителя омбудсмена Андрея Мамалыги, судьи, посещающие неподконтрольные территории Донбасса, не могут быть объективны в делах в отношении ветеранов АТО: «Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей».



В состав рабочей группы по созданию законопроектов войдут Евгений Дикий, представитель Службы внешней разведки Василий Вовк, представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а также общественной организации «Юридическая сотня».