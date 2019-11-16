Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандская встреча Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле

16 ноября 2019, 22:13

ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточняла сообщения о мужчине, который 13 ноября был ранен в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка.

В отчете миссии сообщается, что 14 ноября медперсонал больницы №14 в Донецке сообщил наблюдателям, что
во второй половине 13 ноября к ним поступил мужчина с ранением бедра, рядом с артерией, в результате ведения огня из стрелкового оружия. Они добавили, что мужчину перевели в областную больницу Донецка для дальнейшего лечения.

На следующий день в этой больнице наблюдатели видели 54-летнего мужчину с четырьмя бинтовыми повязками. Он рассказал, что получил ранения в результате стрельбы. Один из медработников сообщил наблюдателям, что из бедра мужчины была изъята пуля.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Донецк
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:30
В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище
11:57
«ДНР» заявила о задержании беглых преступников в Горловке
11:22
За незаконные перевозки из оккупации двое жителей Луганщины оштрафованы на 200 тысяч гривен
09:46
«ДНР» посадила в тюрьму еще одного обвиняемого в «шпионаже»
08:38
Бородай жаловался Суркову, что Пушилин нанял киллера, чтобы убить его
22:45
Новые улики против РФ в деле МН 17 и условия Путина. Главное за день
20:18
Помощники Суркова направляли «ДНР» ошибочный проект «конституции»
18:58
«ДНР» готова исключить украинский язык из обязательной программы в школах
16:15
Кремлевский куратор «ДНР» рассказал о встрече с Ахметовым в Москве летом 2014 года
15:02
Следствие по делу MH17 опубликовало новые записи. Они подтверждают, что Москва контролирует «ДНР»
все новости
22:33
Помощник Зеленского заявил о завершающем этапе возвращения РФ украинских кораблей
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:36
Разумков отверг разговоры об отказе от ОРДЛО
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
19:23
СБУ задержала главу Укрэксимбанка. Подозревают в легализации активов чиновников Януковича
16:56
В Офисе президента обсудили подготовку законопроектов для помощи подследственным ветеранам АТО
15:42
В жилом доме на Донетчине найден схрон с гранатометами
14:52
РФ: Возврат украинских кораблей не связан с саммитом «нормандской четверки»
13:28
Гиркин после перехвата JIT рассказал о «штабе» и допустил попадание на скамью подсудимых
12:53
В Генштабе назвали предварительную причину взрывов в Балаклее
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
09:18
Один военный получил боевую травму за минувшие сутки на Донбассе
08:55
У Рады будет 4 дня на принятие закона об «особом статусе» Донбасса после «нормандской» встречи
23:00
МИД направил ноту протеста из-за отправки очередного российского «гумконвоя»
все новости
ВИДЕО
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
16 ноября, 21:15
Как проходит украинизация школ Донбасса ►
15 ноября, 22:00
Япония восстанавливает разрушенные дома в Золотом и Попасной
15 ноября, 18:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция