Врачи в Горловке не могут рассказывать ОБСЕ о жертве без письменного разрешения боевиков

Медицинский персонал в больнице подконтрольного боевикам «ДНР» города Горловка не смог предоставить наблюдателям ОБСЕ информацию о пострадавшем без письменного разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.



«15 ноября в больнице №2 в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), медицинский персонал отказался предоставить наблюдателям информацию о жертве среди гражданского населения, сославшись на «необходимость получения письменного разрешения от лиц, осуществляющих контроль», - говорится в отчете.