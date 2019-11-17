Министр экономики Милованов рассказал, как пробовал марихуану в США

Министр экономического развития Тимофей Милованов признался, что во время учебы в США пробовал марихуану, однако какого-либо эффекта она на него не произвела. Об этом министр сказал в интервью телеканалу «Прямой».



По словам министра, в Украине он каннабис никогда не пробовал, хотя возможность такая была в школе и университете. «А вот марихуану, это же нелегально ее курить, зависит от штата — в Колорадо сейчас легально курить. <...> А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской [в США]. Все американцы курят, а кто докторанты — они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали <...> Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию», — рассказал Милованов.



На вопрос, какие у него впечатления от этого опыта, министр ответил: «Не знаю, может я как-то неправильно курю. Что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака <...> Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью».





В 2004 году Тимофей Милованов получил степень доктора философии (PhD) по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон в США.



В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД, Минздрав и религиозные организации должны наработать единый подход к вопросу медицинского использования марихуаны и только потом выносить его на обсуждение правительства.