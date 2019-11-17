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Захваченные РФ украинские корабли покинули Керчь

Обновлено
17 ноября 2019, 11:19

Захваченные РФ украинские корабли покинули Керчь

Фото: «Коммерсант»  Фото: «Коммерсант» 

Захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», по состоянию на 10 часов утра 17 ноября, находятся в акватории порта «Генмол» в Керчи. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«На причале заметно оживление, люди в оранжевых жилетах находятся на берегу и на борту катера», - передает корреспондент издания.

Российский «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев пишет, что первым причал Керченского морвокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров — «Бердянск».

На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера («Бердянск» и «Никополь») и буксир будут переданы Украине в море.

Также о том, что украинские корабли покидают Керчь сообщает Reuters

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вчера заявил о завершающем этапе возвращения в Украину трех кораблей Военно-морских сил Украины.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.

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