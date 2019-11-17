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В Кремле пока не подтвердили дату проведения саммита «нормандской четверки»

17 ноября 2019, 13:50

В Кремле пока не подтвердили дату проведения саммита «нормандской четверки»

Саммит «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) будет проведен до конца этого года. Об этом в эфире телеканала Россия-1 заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Возможна, да [встреча "нормандской четверки"]. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но очевидно в этом году», - сказал Ушаков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: «Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года.

«Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до [до конца года], потому что конкретных сроков пока нет», - сказал Песков.

Также Песков отметил, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» напрямую не взаимосвязано с принятием закона об «особом статусе «Донбасса, но этот вопрос является краеугольным.

«Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

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