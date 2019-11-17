Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 11 – 17 ноября
Урегулирование конфликта на Донбассе
Участники «нормандского формата» согласовали дату встречи лидеров на 9 декабря в Париже, сообщили в Офисе президента Украины. По информации источников «Коммерсанта» в российских госструктурах, на саммите будет обсуждаться «особый статус», вопросы безопасности, амнистии и выборов. В Кремле пока не подтверждают дату, но уверены, что встреча состоится до конца года.
11 ноября завершилось разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил возможность выхода Украины из Минских договорённостей в случае их безрезультатности.
Пристайко заявил о бессмысленности ведения прямых переговоров с группировками «ДНР/ЛНР», так как они курируются из РФ.
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что урегулирование на Донбассе «зайдет в тупик» в случае отказа Верховной Рады Украины продлевать закон об «особом статусе».
Политика
В 2014 году Москва направляла «ДНР» проект так называемой конституции об объявлении «конфедерации» с «ЛНР». Об этом следует из разговора между помощником президента России Владиславом Сурковым и на тот момент «премьер-министром ДНР» Александром Бородаем. Их перехваченный разговор опубликовало следствие по МН17.
Права человека
В течение недели «ДНР» сообщила о вынесении «приговоров» в отношении трех человек. Так, Мазуров С.Ю. и Назаренко И.Ф приговорены к 14 и 11 годам заключения соответственно по обвинению в сотрудничестве с СБУ. Житель Донецка приговорен к 5,3 годам заключения по обвинению в «участии в террористическом сообществе».
«ЛНР» приговорила жителя Луганска Коротких М.Ю. к 12 годам заключения за «государственную измену».
Более 560 тысяч пожилых людей на Донбассе лишились доступа к пенсиям из-за бюрократических преград, сообщили в ООН.
Боевые действия
Двое гражданских погибли и 10 получили ранения в октябре вследствие военных действий.
Общество
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что с конца апреля российские паспорта получили более 170 тысячи жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса.
«ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы.
Международный комитет Красного Креста направил в сторону Донецка медицинское оборудование, лекарственные средства, комплектующие к системам водоснабжения весом 11,6 тонны.
В Донецк и Луганск также прибыл «гуманитарный конвой» из России, 91-й по счету с начала вооруженного конфликта.
Дайджест тв-еженедельников на Донбассе
«Донбасс сегодня»: План по возврату Донецка. Есть ли стратегия у Зеленского? // Кто получит власть в Донецкой области // Украина сорвала разведение сил, а Кремль как всегда не признает себя стороной конфликта // Фейкньюз на телеканалах группировок «Л-ДНР».
«Нині вже»: Создание конкуренции или сдача национальных интересов? Почему Украина импортирует электроэнергию из РФ? // Донбасс и культура. Как переосмыслить советское прошлое с помощью искусства.
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